Vrienden streamen dodelijke crash live op Facebook: chauffeur staat terecht voor poging tot moord

Diepenbeek -

“Als ik 200 per uur haal, gooi ik het stuur om en is het gedaan.” De 25-jarige Truienaar M. H. voegde op 5 juli 2017 de daad bij het woord in Diepenbeek terwijl zijn jeugdvriend (29) B. vanop de passagierszetel alles live streamde. Als bij wonder overleefden de vrienden met liefdesverdriet de crash. Vrijdag moet M. H. zich voor moordpoging verantwoorden in de Hasseltse rechtbank.