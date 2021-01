Vier mannen uitgekozen om naar ISS te vliegen als ruimtetoerist

Axiom Space heeft vier mannen van de VS, Canada en Israël uitgekozen om naar het internationaal ruimtestation ISS te reizen als betalende toerist. Dat meldt de Canadese start-up.

Er zijn al wel vaker toeristen naar het ISS getrokken. Nieuw is dat het nu gaat om een crew die alleen naar daar reist. “De eerste privécrew van het ISS in de geschiedenis van de mensheid is samengesteld”, liet Axiom Space weten op Twitter.

Het gaat om de Amerikaanse ondernemer Larry Connor, de Israëlische ondernemer en piloot Eytan Stibbe en de Canadese investeerder Mark Pathy. De voormalige NASA-astronaut Michael Lopez-Alegria zal de missie leiden.

De missie, die ten vroegste volgend jaar zal vertrekken, is een initiatief van Axiom Space samen met het Amerikaanse ruimteagentschap NASA en het commerciële ruimtebedrijf SpaceX. Verschillende media berichten dat de missie per persoon 55 miljoen dollar kost.

Volgens de huidige planning zullen de vier mannen in januari 2022 aan boord van de capsule Crew Dragon van SpaceX naar het ISS vliegen. Daar zullen ze acht dagen blijven.

De vier mannen zullen tijdens hun verblijf deelnemen aan onderzoeks- en liefdadigheidsprojecten, vergelijkbaar met het werk dat door de overheid betaalde astronauten doen tijdens langere reizen naar het ISS.