Grootste hond ter wereld is overleden

Freddy, de Deense dog, is niet meer. Dat meldt Guinness World Records. Met 103,5 centimeter was hij de grootste hond ter wereld. Hij was acht en een half jaar oud.

In 2016 begon Freddy’s populariteit toen hij officieel de titel kreeg van grootste levende hond ter wereld. Op vier poten mat de Deense dog 103,5 centimeter. Als hij op zijn twee achterste poten stond, was dat zelfs een lengte van 226 centimeter. Maar dat laatste wordt niet officieel geregistreerd door Guinness World Records.

“Hij was niet enkel de grootste hond, maar de meest liefdevolle hond met het grootste hart”, zegt zijn baasje. “Hij was mijn leven. Mijn reden. Mijn vreugde. Mijn ergernis. Mijn geluk en mijn ultieme verdriet. Mijn één in een miljoen en geliefd door heel de wereld.”

Freddy was de kleinste van het hele nest toen hij geboren werd en at niet bij zijn mama. “Ik had geen idee dat hij zo groot zou worden.”

“Ik kan niet stoppen met wenen”, zegt zijn baasje. “Hij was mijn hele leven.”

Freddy was sinds 13 september 2016 de grootste levende hond ter wereld. Het ultieme record staat wel niet op zijn naam. Het record voor de grootste hond ooit staat op naam Zeus. Hij mat 1,118 meter. Hij stierf op vijfjarige leeftijd in 2014.