Unizo in het verweer tegen niet-verlenging moratorium op faillissementen

Unizo is niet te spreken over de niet-verlenging van het moratorium op faillissementen, dat dit weekend afloopt. De ondernemersorganisatie begrijpt niet waarom het moratorium voor verplicht gesloten bedrijven bij de tweede lockdown wel werd verlengd en nu niet, “terwijl ze vandaag nog even dicht zijn en hun situatie dus geen haar is veranderd”. Ze pleit ervoor om het moratorium voor deze bedrijven alsnog te verlengen net zo lang tot ze weer mogen heropenen.

Unizo reageert zo op een bericht in De Tijd waarin stond dat er een einde komt aan het moratorium waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement. In ruil wordt de toegang tot de procedure voor gerechtelijke bescherming soepeler.

“Uiteraard gaat het er niet om dat zo’n moratorium eindeloos moet blijven doorlopen”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Maar je kan bedrijven uit verplicht gesloten sectoren toch niet compleet in de wind zetten zolang het hen wettelijk wordt verboden om op eigen kracht omzet en cashflow te genereren. Ze krijgen niet eens de kans om zichzelf te verdedigen en zich zelf uit deze crisis te werken.” Van Assche zegt te vrezen dat de beslissing van de regering een golf aan faillissementen zal veroorzaken, ook van bedrijven die daar zelf helemaal geen schuld aan hebben.

Dat de versoepeling van de procedure voor gerechtelijke bescherming voor een oplossing kan zorgen, gelooft Unizo niet. “Zolang ondernemers niet weten wanneer ze mogen heropenen, kunnen ze ook geen realistische reorganisatieplannen uitwerken waarmee ze alle schuldeisers zullen kunnen overtuigen”, argumenteert de organisatie, die tegelijk wijst op “de - nu al - grote terughoudendheid van de banken om broodnodige overbruggingskredieten toe te kennen aan bedrijven”.

Tussentijd

Ook Voka pleit voor een verlening. “Die versoepelde procedure is er pas ten vroegste in de maand maart. Terwijl het moratorium op faillissementen deze week afloopt. Wat dan in de tussentijd? “, vragen de werkgevers zich af. Ze willen hierover zo snel mogelijk opheldering van de federale regering.

De werkgeversorganisatie zegt wel te begrijpen dat het moratorium op faillissementen niet eeuwig kan blijven duren en dat het ook niet de bedoeling kan zijn om zombiebedrijven kunstmatig lang in leven te houden. Maar een verlenging specifiek voor de momenteel nog gesloten sectoren moet dus wel kunnen, vindt ze. “Zij kunnen geen omzet draaien en dus nog niet uit het dal beginnen kruipen”, luidt de redenering.

Met de juiste maatregelen kan een grote golf aan faillissementen nog vermeden worden, meent Voka tot slot. Daartoe is het volgens de organisatie belangrijk om te zorgen voor liquiditeit voor ondernemingen, een duidelijk bankenplan aan te houden, de solvabiliteit van bedrijven te versterken en een perspectief te bieden op de stapsgewijze heropening van onze economie.