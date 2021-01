Feestvierders opgepakt voor organiseren van 13 lockdownfeestjes in een maand tijd: “Asociaal en moreel verwerpelijk”

Mechelen - De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft achttien feestvierders opgepakt die in een tijdspanne van een maand dertien lockdownfeestjes hadden georganiseerd op locaties in Mechelen, Zemst, Boortmeerbeek, Rumst en in Edegem. Ze riskeren een gevangenisstraf en een geldboete tot 4.000 euro. “Hier past een publieke veroordeling”, zegt de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

De lokale politie kreeg op nieuwjaarsdag een tip dat er een feestje aan de gang was op de Zemstbaan in Mechelen. De agenten betrapten vijf personen die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Ze kregen allemaal een proces-verbaal.

De feestvierders waren niet aan hun proefstuk. “In overleg met het parket Antwerpen, afdeling Mechelen, voerde het overlastteam van de politie Mechelen-Willebroek een doorgedreven onderzoek en werd duidelijk dat er naast het feest van nieuwjaarsdag sinds 25 november 2020 maar liefst een dozijn feestjes waren georganiseerd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Voor alle samenkomsten samen, met telkens vier tot acht aanwezigen en een ‘organisator’, werden in totaal achttien personen geïdentificeerd en verhoord. In een wisselende bezetting werden er twee tot drie feestjes per week gehouden. Ze vonden niet alleen plaats in Mechelen, maar ook in Zemst, Boortmeerbeek, Rumst en Edegem.”

Het gaat om feestvierders tussen 20 en 51 jaar. Het merendeel van hen zijn twintigers uit Mechelen en de ruime omgeving. Twee vrouwen maakten eveneens deel uit van het gezelschap.

Onaanvaardbaar

“Het gedrag van deze feestvierders in deze tijden is onaanvaardbaar”, zegt de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen. “De overgrote meerderheid van de bevolking leeft de coronaregels goed na. Het egoïstisch gedrag van deze enkelingen is asociaal en moreel verwerpelijk. Hier past een publieke veroordeling.”

De feestvierders staan zware boetes te wachten. “De aanpak voor fuifnummers op lockdownfeestjes is sinds de tweede lockdown verstrengd. Er gelden gevangenisstraffen van acht dagen tot drie maanden en een geldboete tot 4.000 euro. Elke deelnemer krijgt ook een boete van 750 euro. Bovendien moeten ze ook de dagvaardings- en gerechtskosten ophoesten en een veroordeling komt ook op hun strafblad”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.