Tesla geeft modellen een facelift

Autofabrikant Tesla komt met enkele updates van bestaande modellen. Zowel het uiterlijk als het interieur van hun Model S en Model X worden onder handen genomen.

Tesla lanceerde hun Model S in 2012, maar nu komt de autoproducent met een nieuwe versie. Autoweek omschrijft het eerder als een ‘facelift’. Iets dat Tesla in 2016 ook al deed. Dat nieuwe model zal vanaf maart beschikbaar zijn.

De buitenkant verandert niet enorm. Er komt onder andere een andere bumper met grotere gaten. Binnenin zijn er wel grondig veranderingen te merken. Er komt een compleet nieuw dashboard, maar het meest opvallende is ongetwijfeld het stuurwiel. Al klopt die benaming niet meer volledig. Het stuur van de nieuwe Tesla-modellen is namelijk niet langer rond. Ook heeft het stuur niet langer hendels om bijvoorbeeld de ruitenwissers of richtingaangevers te besturen. Al die functies zouden verwerkt zitten in het stuur zelf.

Foto: Tesla

Passagiers op de tweede rij zouden ook een scherm krijgen waarop ze games kunnen spelen. Daarvoor zouden draadloze controllers besteld kunnen worden.

De nieuwe Model S zal een actieradius van 628 kilometer hebben, kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,1 seconden en heeft een topsnelheid van 320 kilometer per uur. Ook de Model X krijgt een update.