Alle leerlingen dragen hier een mondmasker, toch moet school weer sluiten: “Ik ben er kapot van”

Dendermonde / Grembergen -

Hoewel dat niet verplicht is in lagere scholen, droegen alle leerlingen van de VLEK-school in Grembergen een mondmasker in de klas. Dat bleek echter niet te volstaan om het coronavirus buiten te houden: 18 leerlingen en zes personeelsleden blijken besmet. De school sluit daarom tot 7 februari de deuren. Het is al de tweede keer dat de school dicht moet na een coronabesmetting.