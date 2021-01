Thomas Meunier wil met Dortmund dip overwinnen: “Moeten weer meer ‘killers’ zijn”

Thomas Meunier is ervan overtuigd dat Borussia Dortmund snel weer opklimt naar de hogere regionen van de Bundesliga. “We voetballen genoeg kansen bij elkaar en hebben heel veel kwaliteit in de rangen”, zegt de 29-jarige Rode Duivel.

Dortmund hoopte dit seizoen het autoritaire Bayern München het vuur aan de schenen te leggen, maar staat na een dip pas zevende in de Bundesliga. Meunier weet waar het schoentje knelt. “We moeten op het veld weer meer “killers” zijn”, vertelde de rechtervleugelverdediger vrijdag in een gesprek met de Duitse krant Ruhr Nachrichten. “We hebben er elke dag op training de mond vol van, maar moeten het in wedstrijden tonen. We dribbelen als het ware rond het doel, zonder erop te schieten.

Meunier gelooft dat trainer Edin Terzic, die midden december Lucien Favre opvolgde, Dortmund weer naar de kop van de stand kan loodsen. “De coach heeft een duidelijke boodschap. Hij hamert erop dat we vol overtuiging moeten spelen, onverbiddelijk. Daar moeten we aan werken.”

De Rode Duivel ruilde afgelopen zomer Paris Saint-Germain voor Borussia. De Belg denkt dat hij in Noordrijn-Westfalen nog beter kan. “Bij een ploeg als Dortmund moet ik ook als verdediger meer bijbrengen op offensief vlak. Met voorlopig een doelpunt en assist in de competitie ben ik teleurgesteld. En ik denk jullie ook.”

Meunier sukkelt momenteel met de knie. Hij bleef tijdens het laatste duel van Dortmund, de 4-2 competitienederlaag van vorige week vrijdag bij Borussia Mönchengladbach, negentig minuten op de bank. De rechtsachter mist al zeker de competitiewedstrijd van zaterdag, thuis tegen Augsburg.