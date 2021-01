Renault Twingo loopt op zijn laatste wieltjes: populair autootje zal zijn 30ste verjaardag niet halen

In 1993 verraste Renault vriend en vijand met de lancering van een klein maar binnenin verrassend ruim autootje met guitige Betty Boop-ogen en verkrijgbaar in frisse fruitkleurtjes. Een inslaand succes, niet in het minst door zijn prijs: lowcost avant la lettre. Maar nu is de beslissing genomen: eind 2023 valt het doek definitief.

Nee, de Twingo zal zijn 30ste verjaardag niet vieren. Niet bij gebrek aan succes: van de allereerste versie rolden er dik 2,6 miljoen van de band. Maar de tijden zijn veranderd: de twee versies die nog volgden, konden nooit het succes van de eersteling evenaren. Deels omdat het autootje er klassieker ging uitzien, deels omdat de Europese normen inzake CO2-uitstoot almaar strenger werden, om van de strengere crashtests nog te zwijgen. Daardoor stegen de productie- en ontwikkelingskosten buitenproportioneel. En dus is het nu over en uit.

De eerste generatie van de Twingo, met zijn guitige look en fruitige kleuren, was een heuse trendsetter: er rolden er ruim 2,6 miljoen van de band. Een succes dat de twee volgende generaties nooit konden herhalen. Foto: Renault

Het is kersvers Renault-baas Luca de Meo die het lot van de Twingo heeft bezegeld. “Het is bijna onmogelijk om nog geld te verdienen met een benzineauto van 3,60 meter’’, zegt hij. “Het is jammer, maar de kleine auto’s die rijden op fossiele brandstoffen zijn gedoemd om te verdwijnen en te worden vervangen door een elektrische variant.’’

Dat Renault er nu ook operationeel én financieel alleen voor staat, speelt ook mee. De Twingo van de laatste generatie heeft een tweelingbroer, de Smart. Beide worden gemaakt in Slovenië, in een fabriek die eigendom is van Mercedes-moeder Daimler. Twee jaar geleden kwam er echter een einde aan de samenwerking: “Mercedes heeft beslist om zijn Smarts in China te produceren samen met Geely (eigenaar van Volvo, nvdr.)”, aldus Luca de Meo. “We staan er dus alleen voor in dit segment, en ik kan in mijn eentje en in deze omstandigheden geen project in dit segment rendabel maken.” Eind 2023 is het liedje van de Twingo – een samentrekking van Twist, Swing en Tango – definitief uitgezongen.