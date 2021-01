Europa rolt de spierballen tegenover AstraZeneca in vaccinruzie: is het menens of vooral om eigen falen te verdoezelen?

Europa blijft met de spierballen rollen in de vaccinatiesaga. Vandaag keurt de Europese Commissie normaal een mechanisme goed waarmee ze de export van vaccins kan controleren en - als het moet - zelfs tijdelijk stoppen. Blijft de vraag of het een loos dreigement is, een manier om het eigen falen te verdoezelen, of bittere ernst.