Vincent Kompany reageert op interview van Vanden Borre: “Niets wat ik hier zeg, kan Anthony helpen”

Normaal moest de persconferentie van Vincent Kompany over het duel tegen AA Gent gaan en de grote terugkeer van Hein Vanhaezebrouck naar het Astridpark. Alleen kaapte Anthony Vanden Borre het gesprek. VdB pakte RSCA aan en leek ontgoocheld in zijn vriend Kompany dat hij hem niet meer in de A-ploeg lanceerde. Vince The Prince reageerde sereen. “We moeten dit debat niet in de media voeren.”

Anthony Vanden Borre en Vincent Kompany zijn altijd een beetje als broers geweest. Sinds VdB teruggezet werd naar de B-kern lijkt de broederband enigszins verwaterd. Dat begrepen we tussen de lijnen toch uit het interview dat Vanden Borre gaf. Daarin zei hij. “Ik verwacht geen telefoontje meer van Kompany.”

De RSCA-coach zuchtte. “Of ik verrast was? Neen, ik was niet verrast. Anthony is Anthony. Ik wilde behulpzaam zijn van de eerste tot de laatste minuut. Dat wil ik nog altijd, maar geen enkel woord dat ik hier zeg kan Vanden Borre verder helpen. Wat hij beslist, ligt in zijn eigen handen. Dat is geen debat die we in de media moeten voeren.”

Vraag is of de vriendschap nu onder druk staat. “We kennen mekaar sinds we zes jaar zijn. Ik ben er nu bijna 36 (Kompany moet nog 35 worden, red.). Dat is dus 30 jaar. Onderschat dat niet. Is hij nog altijd mijn vriend? Ja. Wil ik hem nog helpen? Ja, nog altijd...Ach op het gebied van vriendschap en familie ben ik altijd iemand geweest die die zaken héél erg privé houdt. Dat ga ik nu ook doen. Meer wil ik er niet over kwijt.”

Dan toch maar even over de match tegen AA Gent. Ashimeru is nog out, Trebel kan nog geen 90 minuten aan en Diaby is nog onzeker met rugproblemen. Kan Vanhaezebrouck Kompany verschalken en Anderlecht een 4 op 18 aansmeren? “Ik kijk uit naar de match, want ik ben eeuwig gemotiveerd. Gent heeft een heel duidelijk systeem en Hein is een trainer die ook veel duidelijkheid schept. Hij heeft alleen wat tijd nodig om de spelpatronen in het brein van de spelers te installeren. Gent heeft een kern om top te spelen in België. Alleen bevinden sommige van hun jongens zich nu niet waar ze zich zouden moeten bevinden. Wij gaan proberen hun sterke punten uit te schakelen. Of het gemakkelijker is voor ons tegen een ploeg die durft aanvallen en niet aantreedt met een gebetonneerde defensie? Elke goeie trainer die een goeie ploeg heeft, wil aanvallen. Het is bij ons nooit een probleem geweest om kansen te creëren. Het is vooral de afwerking die beter moet.”

Nmecha vermoeid?

Mogelijk is topschutter Nmecha wel een beetje moe en hij is voorlopig de enige die scoort. “Vermoeidheid is veel gezegd”, besloot Kompany. “Twee weken geleden was Lukas nog goed, daarna had hij het iets moeilijker in wedstrijden waarin hard labeur moest worden verricht tegen een laag blok. Toch staat Nmecha er op de cruciale momenten. Zo’n penalty omzetten in de 93ste minuut op Moeskroen waar zelfs de stip hobbelig is: je moet het maar doen. Hij is niet uit vorm, maar is nu eventjes iets minder subliem. Dat gebeurt.”

