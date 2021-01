Parket maakt statement: 18-jarige aanstoker van rellen in Gent meteen opgepakt

Gent - Na verschillende oproepen op de sociale media om ook in Gent rellen tegen de coronamaatregelen te organiseren startte de politie een onderzoek. Donderdag werd een verdachte opgepakt, een 18-jarige man uit Gent. Daarmee wil het parket een statement maken. “We treden streng op tegen wie oproept tot geweld.”

Via een account op Telegram, een sociale netwerkapp, wordt een oproep verspreid om zaterdag en zondag samen te komen in Gent. Het lijkt erop dat groepen, in navolging van de rellen in Nederland, ook in Gent op straat willen komen.

Donderdagavond was de politie al op haar hoede, omdat in chatgroepen werd opgeroepen die avond te verzamelen aan de Muide om te vechten. De politie hield een oogje in het zeil, maar het bleek om loos alarm te gaan.

De oproepen spitsten zich daarna toe op de omgeving van de Korenmarkt, waar veel grote ketens gevestigd zijn. (Lees verder onder de foto)

Celstraffen tot drie jaar

Het parket tilt zwaar aan de feiten en kon donderdagavond een verdachte identificeren en oppakken. De verdachte zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter als aanstoker in een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen. Het parket vraagt zijn aanhouding. Verdachten riskeren gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar.

“Het parket zal streng optreden tegen iedereen die oproept tot geweld en/of vernielingen, alsook tegen personen die dergelijke oproepen delen en bijkomend oproepen tot geweld, en zal alles in het werk stellen om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen”, laat het parket weten.

14- en 15-jarige gearresteerd in Genk

Ook in Genk wordt er een duidelijk signaal uitgestuurd. Daar heeft de politie Carma heeft donderdag twee jongeren van 14 en 15 jaar uit As gearresteerd. Ze riepen op tot gewelddadig coronaprotest en het beschadigen van winkels en openbare gebouwen in Genk. De 15-jarige is intussen vrijgelaten, de 14-jarige mag het gaan uitleggen bij de jeugdrechter. Politie Carma en het parket Limburg nemen de oproepen tot geweld zeer ernstig. Oproerkraaiers worden zo snel mogelijk geïdentificeerd en streng bestraft.