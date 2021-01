EU publiceert contract met AstraZeneca: Britse fabrieken kunnen ingezet worden voor leveringen aan EU

De Europese Commissie heeft vrijdag de aankoopovereenkomst die ze met AstraZeneca gesloten heeft voor de levering van het coronavaccin openbaar gemaakt. Voorzitter van de EU-commissie Ursula von der Leyen had vrijdagochtend al aangegeven dat ze dat contract gingen publiceren.

“Transparantie en verantwoording zijn belangrijk om het vertrouwen van de Europese burgers op te bouwen en hen duidelijk te maken dat ze kunnen vertrouwen op de effectiviteit en de veiligheid van de vaccins die op EU-niveau gekocht worden”, schrijft de Europese Commissie in een persmededeling. Ze hopen ook in de toekomst alle andere contracten te publiceren. CureVac stemde daar bijvoorbeeld ook al mee in.

Helemaal openbaar is het contract wel niet, want passages die als gevoelig worden beschouwd, zijn onleesbaar gemaakt. Het afgesproken leverschema krijgen we niet te zien. Wel lijkt het contract op pagina 11 aan te geven dat ook de twee Britse fabrieken ingezet kunnen worden voor leveringen aan de EU. Hierover was de voorbije dagen discussie tussen AstraZeneca en Brussel.

Het contract werd vrijdag gepubliceerd nadat AstraZeneca vorige week vrijdag onverwachts aankondigde dat het de komende tijd maar een kwart van de voorziene dosissen van zijn vaccin kan leveren. De Commissie vroeg het bedrijf daarom om transparantie over de reden van de vertraging. Omdat AstraZeneca zelf niet duidelijk kan of wil zeggen wat er aan de hand is, drong de Commissie erop aan dat de aankoopovereenkomst die vorig jaar gesloten werd openbaar gemaakt zou worden. Zo zou duidelijk moeten worden welke afspraken er precies gemaakt werden.

Het volledige contract kan u hier lezen.