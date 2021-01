Weduwe mede-oprichter Sharia4Belgium riskeert 5 jaar cel

Het federaal parket heeft vrijdag een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen Faiza H., de weduwe van Feisal Yamoun, één van de mede-oprichters van Sharia4Belgium. De vrouw was in april 2013 haar echtgenoot achterna gereisd naar Syrië en had zich daar net als hem aangesloten bij terreurgroep Majlis Shura Al Mujahidin.

Feisal Yamoun, bijgenaamd Abu Faris, was de mede-oprichter van Shariah4Belgium en organiseerde in België lezingen waarbij de leden van de terreurorganisatie geïndoctrineerd werden. Voordien zou hij als leerlingencoach gewerkt hebben in verschillende Antwerpse scholen. Net als heel wat andere Sharia4Belgium-leden vertrok hij naar Syrië, waar hij zou gezorgd hebben voor de internationale contacten met de Brit Anjem Choudary en voor de logistieke organisatie. Hij zou er ook Jejoen Bontinck bedreigd hebben, vlak voor diens terugreis naar België. In februari 2014 zou Yamoun omgekomen zijn onder een vallende elektriciteitspaal, bij gevechten in Aleppo.

Zijn echtgenote Faiza H. vertrok midden april 2013, na de geboorte van hun derde kind, ook naar Syrië om er haar echtgenoot te vervoegen. Voordien had ze in België verschillende lessen gevolgd bij Sharia4Belgium en kort voor haar vertrek had ze grote geldsommen afgehaald, en nog een aanzienlijke geldsom ontvangen via Western Union. Dat geld moest waarschijnlijk dienen om de eerste maanden in Syrië te overleven.

Zware rellen

Eenmaal in Syrië zou ze haar man gesteund hebben door in te staan voor de huishoudelijke taken en voor de opvoeding van de kinderen, maar volgens het federaal parket zou ze ook andere vrouwen in België ertoe aangezet hebben om naar Syrië te reizen. Zo is er één afgeluisterd telefoongesprek waarin ze aan twee vrouwen, bij wie Stéphanie Djato, tot in detail de reisweg naar Syrië uitlegt. Stéphanie Djato is de jonge vrouw die op 31 mei 2012 opgepakt werd in Jette omdat ze haar nikab weigerde af te doen. Dat incident gaf aanleiding tot zware rellen nadat Sharia4Belgium, waarbij Djato aanleunde, opgeroepen had tot protestacties.

Vierde kind

Na het overlijden van Feisal Yamoun hertrouwde Faiza H. met een andere Syriëstrijder, Ibrahim Z., die zich aansloot bij Jabhat Al Nusra en met wie ze een vierde kind kreeg. Volgens een recent rapport van de Belgische Staatsveiligheid zouden beiden zich in Noord-West-Syrië bevinden. Daar zouden ze eerst verbleven hebben in een dorp maar sinds dat dorp in handen viel van het Syrische leger, zouden ze zich in de wijde omgeving ophouden en er nog steeds deel uitmaken van Jabhat Al Nusra.

“Blijkbaar zou ze op een bepaald moment wel overwogen hebben om terug te keren naar België maar heeft ze dat uiteindelijk toch niet gedaan”, sprak het federaal parket, dat tegen de vrouw een gevangenisstraf van 5 jaar en de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit eiste.

Het vonnis valt op 26 februari.