Chinese zakenman geëxecuteerd wegens corruptie en polygamie

De vroegere topman van het financiële conglomeraat China Huarong, Lai Xiaomin, is vrijdagmorgen in China geëxecuteerd. Dat heeft de staatsomroep bekendgemaakt. Lai was schuldig bevonden aan corruptie en polygamie.

Lai werd begin dit jaar door de rechtbank van Tianjin, in het noorden van China, ter dood veroordeeld. Hij zou voor 215 miljoen euro steekpenningen hebben aangenomen en ook nog eens pogingen hebben ondernomen om 13 miljoen euro extra aan smeergeld te bekomen. Hij werd bovendien ook schuldig bevonden aan polygamie omdat hij buiten zijn huwelijk “lange tijd met andere vrouwen leefde”, met wie hij onwettige kinderen had.

De doodstraf werd vrijdagmorgen uitgevoerd. Op welke manier dat gebeurde, is niet meegedeeld.

Lai had een jaar geleden op de staatszender CCTV bekentenissen afgelegd over de beschuldigingen die tegen hem waren geuit. Die Chinese praktijk van “bekentenissen op tv” is door mensenrechtenorganisaties al herhaaldelijk aan de kaak gesteld, omdat er vaak foltering of chantage aan vooraf zou gaan.

Volgens Amnesty International worden er jaarlijks duizenden gevangenen terechtgesteld in China, maar het land zelf geeft geen gegevens vrij over het aantal executies.