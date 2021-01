Van bankdirecteur over folkrocker en pornoster, tot hype-creator: deze voetballers kozen na hun carrière voor de vreemdste beroepen

In volle bloei van zijn carrière legt de 23-jarige Belgische doelman van FC Dordrecht Anthony Swolfs er de blok op. Gedaan met profvoetbal, hij gaat beleggen. Hij is er één uit de duizend, of zelfs uit het miljoen. Swolfs is het bewijs dat voetbal niet alles in het leven hoeft te zijn. Dat bewijzen de carrièreswitches van ex-profs, niet allemaal even evident: