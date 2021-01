Alle Vlaamse woon-zorgcentra zijn tegen maandag gevaccineerd

Alle bewoners en personeelsleden van de woon-zorgcentra hebben een eerste inenting gekregen, met uitzondering van twintig centra die met een felle uitbraak te kampen hadden. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag na afloop van de ministerraad.

“Vanaf de eerste week van februari beginnen we massaal aan de tweede prik”, voegde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) er aan toe. “Tegen 22 februari zullen we 340.000 vaccinaties hebben uitgevoerd bij bewoners en personeel in de woon-zorgcentra. Daarmee lopen we voor op schema.”

Het gevolg is dat er al een pak minder uitbraken zijn in de wzc’s. “Begin november hadden we meer dan 335 woon-zorgcentra met een uitbraak, vandaag zijn dat er nog 91”, aldus Beke. “De situatie is een pak meer onder controle.”

Op dit moment staat de vaccinatieteller voor Vlaanderen op 163.000. Drieduizend mensen hebben al een tweede dosis gekregen. “Als we niet al te veel tegenslagen meer hebben met uitblijvende leveringen, kunnen we, zoals altijd gezegd, in maart aan de vaccinaties voor het brede publiek beginnen in 95 vaccinatiecentra over heel Vlaanderen”, zei Jambon.

Als het vaccin van AstraZeneca niet geschikt wordt bevonden voor 65-plussers, waarover later vandaag duidelijkheid zou komen, moet de Vlaamse planning wel worden aangepast, gaf Jambon mee.