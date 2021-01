Overheid waarschuwt voor kans op wateroverlast

Door de regen van de jongste dagen en door wat er nog zal bijvallen, waarschuwt de FOD Binnenlandse Zaken voor wateroverlast op sommige plaatsen. Veel akkers staan nu al blank en sommige waterlopen dreigen over te lopen. Het noodnummer 1722 is al geactiveerd.

Vanaf vrijdagmiddag vergroot de kans op regenbuien die lokaal fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met een donderslag, waarschuwt het KMI. Vanavond wordt het droog met opklaringen in een groot gedeelte van het land. In de oostelijke landshelft is een regenbui nog mogelijk. ‘s Nachts trekt een storing van het noorden traag over de rest het land.

Ook zaterdag valt er regen of smeltende sneeuw in het centrum en westen (en tijdelijk ook smeltende sneeuw of sneeuw in het noorden) van het land, en regen in de zuidelijke landshelft. Geleidelijk kan de smeltende sneeuw overgaan in sneeuw (die kan blijven liggen) in het centrum.

Er worden geen extreme hoeveelheden regen verwacht, maar door wat er deze week al gevallen is, dreigen veel waterlopen buiten hun oevers te treden. Ook staan heel wat weides onder water.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd. “Gelet op de hoge waterstanden in verschillende provincies is er een verhoogd risico op wateroverlast”, klinkt het.

Wie problemen heeft door het water kan noodnummer 1722 bellen. Voor dringende interventies door brandweer of andere hulpdiensten, blijft het noodnummer 112 uiteraard gelden.