KV Mechelen kan top 8 ruiken, maar Wouter Vrancken tempert de verwachtingen: “Het is beter om nu nederig te blijven”

KV Mechelen heeft de wind opnieuw in de zeilen. De Kakkers vertoefden lange tijd in de degradatiezone, maar naderden dankzij een 18 op 21 zowaar tot op twee punten van de top 8. Is een onverwachte apotheose in de maak?

In het vernieuwde competitieformat strijden de eerste vier in de zogenaamde ‘Champions Play-off’ om de landstitel en de belangrijkste Europese tickets. De nummers vijf tot acht duelleren in een andere Play-off om het resterende Europa League-ticket. Een notering in de top 8 komt, met nog tien competitiematchen te gaan, weer wat dichterbij. Malinwa staat momenteel op twee punten van nummer 8 Charleroi, maar Vrancken wil de doelstelling van vóór de competitiestart – ‘de top 8 moet de ambitie zijn’ – niet herhalen.

“We komen van ver genoeg terug om ons nu niet aan bepaalde uitspraken te wagen”, aldus de Mechelen-coach. “We hebben er een stevige inhaaljacht opzitten. Daarom is het beter om nu nederig te blijven.” KV ontmoet de komende weken onder meer Beerschot, KV Oostende, OH Leuven en Anderlecht. Stuk voor stuk ploegen die hoger gerangschikt staan. “Tegen Antwerp en Charleroi (goed voor een 6 op 6, red.) hebben we getoond dat we resultaten kunnen boeken tegen clubs die boven ons staan. Als we op niveau zijn, kunnen we uit iedere match wat puren. Maar ikzelf kijk niet te ver vooruit.”

Genkse klasse

Genk, tweede in de stand, is wat nu telt. Na vier duels zonder zege konden de Limburgers deze week tegen Zulte Waregem (3-2) nog eens winnen. “Genk is een ploeg die net als wij wil voetballen. Hopelijk krijgen we een open wedstrijd, en kunnen we de zwaktes van de tegenstander uitbuiten. Voor ons wordt het opletten voor de individuele klasse van het trio voorin – Bongonda, Ito en topschutter Onuachu.” Daar lag namelijk het probleem in de heenwedstrijd (3-1), toen Vrancken zich terecht druk maakte over de flankvoorzetten die er te gemakkelijk uitkwamen. “Je kan de voorzetten er nooit volledig uithalen, maar wel zo maximaal mogelijk. Ik ga ervan uit dat iedereen zich deze keer aan de afspraken houdt.”

Vrancken wil dan ook niet te lang stilstaan bij de 18 op 21. “We kunnen hier even van genieten, maar da’s alweer het verleden. Door als team te blijven vlammen, kunnen we deze flow aanhouden. Wanneer niet iedereen er honderd procent voor gaat, zoals tegen Standard (0-4 verlies), zie je meteen het verschil.”

Zonder Storm en Bateau

KV Mechelen ontvangt Genk zaterdagnamiddag (16u15) zonder Storm (quadriceps) en Bateau (adductoren). Storm traint intussen individueel op het veld, Bateau nog niet. Vrancken liet nog weten dat de knieoperatie van Engvall goed is verlopen. Voor de Zweed zit het seizoen er sowieso op.