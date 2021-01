Toename zwaar geweld door drugsbendes, waarschuwt Europol

Drugsbendes binnen de Europese Unie schrikken er steeds minder voor terug om zwaar geweld te gebruiken. Criminelen gebruiken vaker zware wapens in het openbaar. Dit komt door een toename van de concurrentie op de drugsmarkt. Dat staat in een nieuw rapport van de Europese politieorganisatie Europol op vrijdag.

Europol analyseerde gegevens van de Europese lidstaten en concludeerde dat er een stijging is in het aantal geweldsincidenten in verband met zware en georganiseerde misdaad. “Recente incidenten in België en Nederland” worden als voorbeeld genoemd.

Jari Liukku, hoofd van de tak zware criminaliteit van Europol, zei dat het onwaarschijnlijk is dat deze trend op korte termijn zal afnemen.

Steeds meer georganiseerde groepen willen controle over aanvoerlijnen en over de distributie van drugs. Dat leidt tot meer concurrentie. Het gaat dan vooral om cannabis en cocaïne.

Volgens de Europese politiedienst schrikken huurmoordenaars er steeds minder voor terug om in het openbaar zware wapens te gebruiken. Er is ook een trend van steeds jongere en goedkopere huurmoordenaars, die vaker op klaarlichte dag handelen. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de openbare veiligheid.

De analyse vond ook dat niet-criminelen, zoals agenten, journalisten, advocaten, havenmedewerkers en getuigen vaker het doelwit zijn van aanslagen gepleegd door criminele bendes.

Om dit zware geweld tegen te gaan, raadt het rapport de lidstaten aan om beter internationaal samen te werken.