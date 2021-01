Willem II-Belgen rekenen voor behoud op Zeljko Petrovic

Willem II legt zijn lot in handen van de Montenegrijnse coach Zeljko Petrovic. Hij ondertekende vrijdag een contract tot het einde van het seizoen bij de voorlaatste in de stand van de Nederlandse Eredivisie.

De 55-jarige Petrovic verlaat Feyenoord, waar hij assistent was van Dick Advocaat. Hij was ook diens T2 bij onder meer bij Servië, Sunderland en FC Utrecht. Zijn laatste job als hoofdcoach was in 2016-2017 bij ADO Den Haag.

Petrovic is in Tilburg de opvolger van Adrie Koster. De voormalige trainer van Club Brugge en Beerschot werd dinsdag ontslagen wegens de tegenvallende resultaten. Na negentien speeldagen houdt Willem II met 10 punten alleen FC Emmen (6 ptn) achter zich.

“We zijn in een situatie beland waarin het realiseren van lijfsbehoud in de Eredivisie ons doel is geworden. We zijn ervan overtuigd dat Zeljko een trainer is met wie we dat samen kunnen bereiken. Persoonlijk ken ik de kwaliteiten van Željko nog goed uit mijn tijd als speler bij HSV”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen.

Bij Willem II spelen met doelman Jorn Brondeel, middenvelder Mike Trésor en aanvaller Elton Kabangu drie Belgen.