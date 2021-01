Hein Vanhaezebrouck keert voor het eerst terug naar Anderlecht, maar voelt daar weinig bij: “Het litteken na mijn operatie was groter”

Gent - Zondagavond speelt AA Gent op bezoek bij Anderlecht. In ‘normale’ tijden een heus topduel maar dit seizoen blijven de Buffalo’s tot zover te fel onder de verwachtingen. Voor het team van Hein Vanhaezebrouck staat de komende maanden zelfs deelname aan Play-off 2 nog op het spel. Toch kijkt HVH heel sereen uit naar zijn eerste bezoek aan het Lotto Park sinds hij er - medio december 2018 - ontslagen werd.

Maar voor de Gentse coach blijft een partij op bezoek bij paars-wit uiteraard iets bijzonder, al doet hij zelf wel zijn best om het speciale karakter van de wedstrijd van zondag te relativeren: “Ik ben sinds mijn ontslag nog niet teruggekeerd naar Anderlecht. Maar ik leef niet voor revanchegevoelens. Zo zit ik niet in elkaar. Mijn litteken na mijn operatie was zeker groter, dat van Anderlecht is al lang weg.”

Na zijn vertrek bij Anderlecht laste Vanhaezebrouck op eigen initiatief een lange rustpauze in, aldus HVH: “Ik heb toen vooral veel gereisd met de familie, een bewuste keuze. Ik kon perfect na één maand alweer herbeginnen. Er polsten ook in de maanden nadien veel ploegen. Maar dan kwam ook die operatie: dat bracht ook nog wat vertraging. Ik blik zelf niet meer terug op die periode, want ik ben nu hier bezig. Jullie moeten dat maar doen”, besloot hij dit hoofdstuk tijdens de druk bijgewoonde persbabbel.

“Gebrek aan scorend vermogen heeft niet enkel met spitsen te maken”



Vanhaezebrouck heeft in de Ghelamco Arena dan ook meer dan genoeg aan zijn hoofd. Na de overtuigende zege in Leuven, bleef Gent vorige woensdag dan weer op een moeizaam gelijkspel steken tegen STVV: “Wij hebben iedere match zowel meer kansen als controle dan onze tegenstander. Maar we maken niet meer doelpunten dan hen. Zij scoren soms uit één kans, hoewel wij veel meer kansen hebben. Maar toch winnen we niet meer.”

Eén van de oorzaken: een gebrek aan scorend vermogen in de Gentse spelersgroep: “Ik denk dat we daar inderdaad wat tekortkomen maar dat heeft niet met louter je spitsen te maken. Dat heeft met je hele ploeg te maken: jongens die assists en pré-assists afleveren. Stilstaande fasen zijn ook belangrijk, al scoorden we woensdag zo wel eens.”

Hierbij laat de afwezigheid van Vadis Odjidja zich duidelijk voelen: “Vadis zorgt absoluut voor een extra toevoer aan assists en pré-assists. Maar hij zou ook zijn scorend vermogen nog kunnen opkrikken. Maar iedereen weet natuurlijk ook dat hij heel veel kwaliteiten heeft.” Voor Roman Yaremchuk lijkt het missen van enkele kansen dan weer voor extra muizenissen te zorgen: “Bij Roman spelen gemiste kansen altijd wel. Dat hebben we altijd wel kunnen ‘plaatsen’ door veel met hem te spreken.”

“Geschenken zijn altijd welkom”



Desondanks heeft HVH duidelijk al een type-elftal gevormd in Gent: “Wanneer bepaalde zaken aan het lopen zijn, moet je niet alles door elkaar gooien. Zeker in de situatie waar wij zitten. Een gevoel van herkenbaarheid is vaak de basis om de boel in gang te krijgen”, verklaart Vanhaezebrouck die blijk van vertrouwen aan dit basiselftal. “En dan is het ook aan andere de spelers om de coach te overtuigen als ze dan toch eens mogen inkomen. Het zijn toch de spelers die het zelf moeten afdwingen.”

“Een tegenstander verrassen is volgens mij verdwenen uit het moderne voetbal. Met die analyseprogramma’s weet iedereen alles van elkaar. Een nieuwe speler kan misschien wel nog eens verrassen als de andere jongens door hun coach niet geïnformeerd worden. Vroeger bestond dat verrassingseffect wel maar de laatste tien jaar is dat verdwenen.”

Ondertussen loopt de Mercato stilaan ten einde. Op uitzondering van Yonas Malede hield AA Gent zich opvallend gedeisd op de transfermarkt. Maar dit zorgt niet voor een nerveuze Vanhaezebrouck: “Geschenken zijn altijd welkom maar dat hoeft niet persé een speler te zijn. We zullen zien. Er zijn nog drie dagen. Zal er nog iets gebeuren. We zullen zien. De kern wat kleiner maken? Dat zullen we ook zien. Dat staat op de agenda.”