FC Barcelona moet naar Granada in kwartfinales van Copa del Rey

FC Barcelona neemt het woensdag 3 februari in de kwartfinales van de Copa del Rey op tegen het Zuid-Spaanse Granada, zo wees de loting vrijdag uit.

Dat is geen onhaalbare opdracht voor Barça, dat met de Spaanse beker zijn seizoen hoopt te redden. De loting wees evenwel uit dat de Catalanen hun kwartfinale op verplaatsing zullen afwerken, maar eerder deze maand gingen ze in de competitie al met 0-4 winnen in Granada, na treffers van Antoine Griezmann en Lionel Messi. In de Copa del Rey ging Barcelona met de hakken over de sloot naar de laatste acht, na 1-2 winst bij tweedeklasser Rayo Vallecano. Een ronde eerder hadden ze verlengingen nodig gehad tegen derdeklasser Cornella. Barça ruikt echter zijn kans in de beker, want Atlético en Real Madrid werden eerder al uitgeschakeld.

Ook Levante speelt op 3 februari gastheer voor de buren uit Villarreal. Almeria, de enige overgebleven tweedeklasser, ontvangt FC Sevilla een dag eerder. Athletic Bilbao gaat op 4 februari bezoek bij Betis.