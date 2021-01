Kandidaat-vaccin Johnson & Johnson is 66 procent effectief tegen COVID-19

De fase 3-studie werd eind september gelanceerd onder de naam ENSEMBLE. 43.783 vrijwilligers uit de VS, Zuid-Afrika en zes landen in Latijns-Amerika namen aan de studie deel.

Volgens de globale resultaten was het vaccin 66 procent doeltreffend in bescherming tegen milde tot ernstige COVID-19, met bescherming die startte vanaf dag 14. De effectiviteit lag iets hoger in de VS (72 procent), in Zuid-Afrika lag de bescherming lager (57 procent).

In de bescherming tegen ernstige ziekte bood het vaccin 85 procent bescherming na 28 dagen. Vanaf dag 49 waren er geen ernstige gevallen meer. Onder de vrijwilligers die het vaccin kregen, werd na 28 dagen geen enkele hospitalisatie of sterfgeval geregistreerd.

Over de invloed van het vaccin op besmettelijkheid kon het bedrijf nog geen data geven. “Dit wordt op dit moment gemonitord, we verwachten binnenkort resultaten”, klinkt het.

Één dosis

In tegenstelling tot de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die in twee dosissen worden toegediend, bestaat het vaccin van J&J uit één dosis. Er loopt wel nog een studie om te bekijken of twee dosissen van het J&J-vaccin betere en langere bescherming bieden.

