Vleminckx, Dessers en nu een onbekende Griek als topschutter: is het voor een spits echt makkelijker scoren in de Eredivisie?

Een hardwerkende spits die niemand echt kent en toch alles aan diggelen schiet in de Eredivisie: dat is Georgios Giakoumakis. Björn Vleminckx deed tien jaar geleden hetzelfde. Waarna Club Brugge hem terug naar België haalde, maar Vleminckx geraakte daar opeens de weg naar doel kwijt. Kan een spits echt makkelijker scoren in Nederland of is het puur toeval? Volgens de Nederlandse coach Harm van Veldhoven zijn er grote verschillen tussen de Eredivisie en de Pro League.