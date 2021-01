Alexander De Croo: “Op mijn 17de pikte ik de sirene en het zwaailicht van mijn papa”

Alexander De Croo (Open-VLD) heeft op MNM toegegeven dat hij op 17-jarige leeftijd het zwaailicht en de sirene van zijn vader Herman De Croo had gestolen om te gebruiken voor de 100-dagen-viering op school.

De Belgische premier had beloofd om op enkele vragen van luisteraars te antwoorden. En daaruit blijkt dat De Croo ook wel eens grappen durft uit te halen. “Ik was 17 en zat in mijn laatste jaar in het atheneum van Ronse. Het was honderd dagen-viering en we gingen in groep van aan het station naar de school wandelen, maar dachten dat het fijn zou zijn om dat “onder begeleiding” te doen. Politiebegeleiding, leek ons wel iets”, vertelde hij tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow.

Omdat de tieners betwijfelden dat de politie dat zou willen doen, kwam De Croo met het idee om een blauwe zwaailamp en sirene te stelen van zijn vader. Hij wist dat hij dat in de auto had liggen. Maar toen kwamen ze plots de echte politie tegen. “Alles werd snel in beslag genomen, maar een echte straf hebben we niet gekregen. Met een beetje smeken en de nodige diplomatie kon onze viering toch voort gaan”, klonk het nog.