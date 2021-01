Nederlandse loopt tijdens rellen schedelbreuk op wanneer ze in het gezicht wordt geraakt door waterkanon

In Eindhoven raakte een vrouw zondag zwaargewond toen ze door een waterkanon in het gezicht werd geraakt en door de kracht van de straal tegen een betonnen muur werd gegooid. Denisa Stastna liep een schedelbreuk op en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Ze kreeg vijftien hechtingen en had ook een gescheurde lip. De vrouw beweert dat zij en haar vriend niet deelnamen aan de rellen, maar gewoon wilden filmen. “We waren daar niet om geweld te plegen”, aldus haar vriend. “Ze hadden het recht niet om het waterkanon tegen ons in te zetten.”