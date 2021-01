Haalt nieuwste vaccin de vaccinatiecampagne uit het slop? Vijf redenen waarom experts enthousiast zijn

Wordt Janssen onze hoop in bange dagen? Net nu Pfizer, Moderna en AstraZeneca trager leveren dan verhoopt, brengt moederbedrijf Johnson & Johnson goede resultaten naar buiten over het Janssen-vaccin tegen Covid-19. De officiële aanvraag tot goedkeuring is een kwestie van tijd. Veel kans dat Janssen zijn concurrenten snel het nakijken geeft. Want daar zijn verschillende redenen voor.

Reden 1: het werkt goed

Er is een gemiddelde effectiviteit van 66 procent bij een studie bij 44.000 mensen. In de VS is er 72 procent effectiviteit. Dat is op het eerste gezicht lager dan Pfizer en Moderna ...