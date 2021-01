Bestuurder die ravage achterliet op Grote Baan vraagt vrijspraak: “Onvoorzichtig noch nalatig”

Houthalen-Helchteren - De 64-jarige spookrijder die op 2 augustus in Houthalen met zijn Dodge Ram een spectaculair ongeval veroorzaakte, vraagt de vrijspraak door overmacht. Discussie blijft of de neuroloog hem nu rijongeschikt verklaard had of niet. “Neen”, volgens de verdediging. “Ja”, volgens het parket.

In de Hasseltse politierechtbank was vrijdag de zestiger uit Hechtel-Eksel aanwezig. De man was duidelijk overmand door emoties en zenuwen, want hij kwam niet altijd vlot uit zijn woorden. Eerder verklaarde hij al zich niet meer van de feiten te herinneren. Op die zonnige zomeravond was hij met zijn zware pick-uptruck tot twee keer toe frontaal op auto’s ingereden op de Grote Baan in Houthalen, waarvan een keer aan een verkeerslicht.

Dertien auto’s waren rijp voor de schroothoop en acht mensen raakten gewond. Als bij wonder vielen er geen doden. Een 50-jarige gewonde vrouw uit Diest was vrijdag het enige aanwezige slachtoffer in de rechtbank. Ze draagt nog altijd de sporen van de aanrijding. De vrouw ze zit nog altijd in een rolstoel. “Ik heb er een driedubbele beenbreuk aan overgehouden. Net zoals een zware hersenschudding en er zit een pin in mijn lichaam van mijn heup tot mijn knie. Binnenkort volgt een derde operatie. Ik heb veel geluk gehad dat ik met een stevige auto reed, een Volkswagen Touareg. Anders was ik er niet levend uitgekomen. Maar intussen hang ik volledig van andere mensen af. Aan iedereen moet ik hulp vragen. Zeker wanneer ik ergens naartoe moet”, zuchtte de vrouw die haar naam liever niet gepubliceerd ziet.

“Niet meer over rijverbod gepraat”

De vrouw aanhoorde hoe advocaat Vic Engelen de vrijspraak vroeg voor de zestiger. Hij verwees daarvoor naar een onderzoek van de verdachte een maand voor het ongeval. “Op 10 juli adviseerde de neuroloog in Pelt om gedurende een jaar niet meer met de wagen te reden. Er zou immers sprake zijn van epilepsie. Nadien volgde er nog een MRI en op consultatie op 15 juli zei de dokter dat er geen sprake was van epilepsie, maar mogelijk wel van een klein herseninfarct. Mijn cliënt ging ervan uit dat er bijgevolg geen sprake meer was van een rijverbod. Van epilepsie was toch geen sprake meer. Er is ook niet over gepraat. Had hij het aan de dokter moeten vragen of hij nu weer wel of niet mocht rijden? De rechter moet het uitmaken, maar volgens ons is hier sprake van overmacht.”

Onbegrijpelijk risico

Het openbaar ministerie zag het helemaal anders. “Hier is absoluut geen sprake van overmacht. De verdachte wist begin juli al dat er problemen waren doordat er sprake was van black-outs. Dan begrijp ik niet dat hij een maand later nog zoveel risico’s neemt. Er is een medisch probleem en toch rijdt hij nog met de wagen. Hij heeft de medische adviezen naast zich neergelegd. Bijzonder droevig. Zeker als je ziet hoeveel mensen erbij betrokken zijn geraakt. Ik vraag om de bestuurder van de Dodge rijongeschikt te verklaren en een boete op te leggen.”

Na de zware crash op de Grote Baan volgde een nieuw onderzoek. De arts concludeerde dat er toen wel aanwijzingen waren voor epilepsie. De zestiger rijdt intussen niet meer met de wagen. Wel neemt hij medicatie voor epilepsie en bloedverdunner als gevolg van zijn herseninfarct. “We zullen wel zien wat er van komt. Ik ben ook geen dokter om te oordelen of de man toen epilepsie had. Alleen had hij zijn gezond verstand moeten gebruiken en niet met zo’n ‘camion’ nog moeten rondrijden”, aldus het slachtoffer uit Diest.

Vonnis op 24 februari.