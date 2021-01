Europese vergunning voor coronavaccin AstraZeneca, ook voor 65-plussers

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft vrijdag een voorwaardelijke vergunning toegekend aan het COVID-19-vaccin van AstraZeneca. Het is het derde vaccin, na dat van Pfizer/BioNTech en van Moderna, dat nu in de Europese Unie zal kunnen worden toegediend.

Na eerdere twijfels zet het EMA ook het licht op groen voor de toediening van het vaccin aan ouderen. Ook van dit vaccin zijn per persoon twee inspuitingen nodig. De tweede spuit moet 4 tot 12 weken na de eerste worden toegediend.

Het EMA geeft in zijn advies te kennen dat er niet nog genoeg testresultaten beschikbaar zijn om een beschermingsgraad te bepalen voor de groep van 55-plussers. Maar “op basis van wat we weten van andere vaccins en de huidige testresultaten, verwachten we ook in deze doelgroep bescherming”, luidt het. EMA acht het ook voldoende veilig om ouderen in te enten met AstraZeneca, en zal nauwgezet de resultaten opvolgen van nieuwe studies.

AstraZeneca lag de voorbije dagen in conflict met de Europese Commissie over de levering van de vaccins. Het Zweeds-Britse farmabedrijf zal in het eerste kwartaal van dit jaar maar 40 procent van de beloofde vaccins leveren aan de EU. Dat zette kwaad bloed bij de EU en de lidstaten, die vinden dat AstraZeneca zich niet aan de contractuele beloftes houdt.

AstraZeneca is, meer nog dan andere vaccins, een hoeksteen van de Belgische campagne. Er zijn 7,5 miljoen doses besteld en ze zijn makkelijk te transporteren. Volgens plannen van begin deze maand zou het vaccin in maart worden toegediend bij 65-plussers zonder onderliggende aandoeningen.