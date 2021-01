Nieuwe PSG-trainer Pochettino gaat op z’n gezicht, ook jong Nederlands toptalent slachtoffer van heerlijk poortje

De sfeer is goed bij PSG. De Franse kampioen verloor nog niet onder nieuwe coach Mauricio Pochettino en gaat samen met Lille aan de leiding in de Ligue 1. Aan technisch vernuft geen gebrek in Parijs en dat mocht de Argentijn ondervinden op training. Hij werd door zijn benen gespeeld door Angel Di Maria en viel recht op zijn gezicht, tot jolijt van zijn spelers. Neymar deed dan weer hetzelfde bij Xavi Simons, het Nederlandse toptalent in de selectie van PSG.