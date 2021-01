Democrate Alexandria Ocasio-Cortez verwerpt zeldzame steun van Republikeins senator Ted Cruz: “Door jou was ik bijna vermoord”

Doorgaans zijn het aartsvijanden, maar voor één keer heeft de Republikeinse senator Ted Cruz zich achter een standpunt van Alexandria Ocasio-Cortez geschaard. Alleen moet het Democratische Congreslid niet weten van die steun. “Drie weken geleden heb je me bijna laten vermoorden.”

Het gebeurt niet vaak dat Alexandria Ocasio-Cortez en Ted Cruz het met elkaar eens zijn. Maar over de controverse rond de populaire beleggingsapp Robinhood gebeurde dat nu wel. AOC wil een hoorzitting in het congres over de app. Die had beslist om de handel in aandelen van onder meer Gamestop te beperken nadat kleine beleggers zich via sociale media hadden georganiseerd om de beurswaarde van min of meer afgeschreven bedrijven flink op te pompen. Daarmee zetten ze de grote spelers op Wall Street een fameuze hak.

AOC vindt de opschorting van Robinhood onaanvaardbaar. Texaans senator Cruz liet op Twitter weten dat hij het daar volledig mee eens is. Maar Alexandria Ocasio-Cortez moet van die eensgezindheid niet weten. “Ik wil graag met Republikeinen over deze kwestie samenwerken, maar drie weken geleden ben ik door jou bijna vermoord, dus je kan het zo laten”, schreef ze op Twitter. “Met Republikeinen die me niet willen laten vermoorden, wil ik graag werken. Als je ondertussen wil helpen, neem dan ontslag.”

I am happy to work with Republicans on this issue where there’s common ground, but you almost had me murdered 3 weeks ago so you can sit this one out.



Happy to work w/ almost any other GOP that aren’t trying to get me killed.



In the meantime if you want to help, you can resign. https://t.co/4mVREbaqqm — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021

AOC is één van de Democraten die Ted Cruz persoonlijk medeverantwoordelijk achten voor de bestorming van het Congres, begin januari. Zeven Democratische senatoren hebben al een formele klacht ingediend tegen Cruz, omdat hij de overwinning van Joe Biden is blijven ontkennen én het dodelijk geweld mee zou hebben opgepookt. Vijf mensen zijn gestorven bij de bestorming. Zeker één van de opgepakte oproerkraaiers heeft online al doodsbedreigingen voor AOC gedeeld.

“Een tweede politieagent heeft gisteren het leven gelaten in de nasleep van de aanval waar jij een rol in had”, schreef Ocasio-Cortez nog. “Dit is geen grap. Er moet rekenschap afgelegd worden, en dat wil zeggen dat er in Texas een nieuwe senator moet komen.” Cruz reageerde dat de tweets de verdeeldheid tussen de partijen voeden. Ook daarop repliceerde AOC. “Wat zou de logische reactie op zijn leugens moeten zijn? Een knuffel?”

