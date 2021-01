Telenet zendt documentaire uit over “nieuwe” Anderlecht: “Unieke blik achter de schermen in intense zoektocht naar succes”

Anderlecht en Telenet werken samen aan een vierdelige documentaire over het nieuwe paars-wit. “De kijker krijgt een unieke blik achter de schermen in de intense zoektocht naar nieuwe successen van coach Vincent Kompany, een nieuwe generatie talent made in Neerpede, het bestuur en onze vele supporters”, klinkt het.

De documentaire zal eind dit seizoen te zien zijn op Play Sports Open, een nieuwe zender in het Telenet-aanbod.

“In een jaar waar onze supporters verder dan ooit zijn, willen we hen dichter dan ooit doen meeleven”, aldus Tim Borguet, Head of Marketing bij Anderlecht. “Met RSCA Studio - ons in house productieteam - delen we dagelijks verhalen vanuit het hart van de club. Over kanalen heen, in een veelheid aan vertelvormen en op maat van onze supporters. Supporters op zoek naar spanning laten we het matchday momentum maximaal beleven. Supporters op zoek naar ontspanning voeden we met een aanbod dat verder reikt dan 90 minuten voetbal. De vierdelige documentaire en samenwerking met Telenet is een van de initiatieven waarmee we iedereen met een paars-wit hart willen raken.”

“Met Play Sports Open maken we een deel van ons sportaanbod ook gratis toegankelijk voor een breed publiek. Het nieuwe hoofdstuk van RSC Anderlecht past daar goed in”, aldus Stefaan Kestens van Play Sports. “Het is niet alleen sportief spannend, ook naast het veld is een boeiende wereld met veel verwachtingen. De documentaire neemt de kijker mee in de ontwikkeling van de club en de intense zoektocht naar nieuwe successen.”