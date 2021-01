Het grootste taboe uit het amateurvoetbal: dit verdienen de spelers echt. “Nog tien jaar sjotten en huis is afbetaald”

De spelers laten inleveren. Dat is wat vele amateurvoetbalclubs van plan zijn nu het water hen aan de lippen staat, zo blijkt uit het dossier Amateurvoetbal dat u deze week in uw krant kon lezen. Over die spelersvergoedingen doen de wildste verhalen de ronde: dat er meer onder dan boven tafel betaald wordt. Dat al wie een beetje kan voetballen geld als slijk binnenrijft. Wij vroegen de spelers zelf hoe het er écht aan toegaat, van de hoogste tot de laagste categorie. “Nog tien jaar sjotten en het huis is afbetaald.”