Cristiano Ronaldo mag van Juventus-trainer Andrea Pirlo “doen wat hij wil” na berichten over verboden luxetripje

“Naast het veld, mag Ronaldo van mij doen wat hij wil”, reageerde Juventus-coach Andrea Pirlo op de berichten dat zijn Portugese sterspeler de Italiaanse coronamaatregelen overtrad door met zijn vriendin Georgina Rodriguez naar het ski-oord Courmayeur (Valle d’Aosta) te trekken.

“Ronaldo had verlof en doet in zijn vrije tijd wat hij wil. Dat geldt voor al mijn spelers. Buiten het veld zijn het vrije burgers en moeten ze zelf maar hun verantwoordelijkheden nemen.”

Ronaldo werd geacht in Turijn te blijven, maar vierde in Courmayeur, zo’n 150 kilometer noordelijker, de 27e verjaardag van Georgina Rodriguez. Die plaatste op haar Instagram een filmpje waarop ze met Ronaldo op een sneeuwscooter te zien is. Het filmpje werd erg snel weer verwijderd, maar de media hadden het toch opgepikt.

Foto: AP

De politie onderzoekt het uitstapje van het stel. Ronaldo en Rodriguez riskeren nu allebei een boete van 400 euro. Volgens Forbes’ lijst met best betaalde atleten, waarop Ronaldo op de tweede plaats prijkt, verdiende de spits vorig jaar 105 miljoen euro, dat is 400 euro om de twee minuten.

In oktober kwam Ronaldo ook al in opspraak toen hij naar Portugal trok, terwijl zijn team in quarantaine verbleef omdat enkele spelers met het virus besmet waren. Ronaldo testte vervolgens zelf ook positief.