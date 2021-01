Superverzamelaar Philippe haalt meer dan 70.000 euro op met veiling Matchbox-autootjes: “Fenomenaal”

Philippe Sergeant (60) wist wel dat de veiling van een aantal topexemplaren van zijn collectie Matchbox-autootjes veel interesse zou opwekken. Maar het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen: meer dan 70.000 euro voor 470 speelgoedautootjes.

Schatters dacht aan een totaalopbrengst van rond de 40.000 pond, zelf droomde hij van 45.000 pond. Het werd uiteindelijk meer dan 63.000 pond - goed 70.000 euro. Oftewel de helft meer dan het verwachte bedrag. “Er zijn wereldrecords gesneuveld. Mijn Mercury Cougar is verkocht voor 7.000 pond ; mijn twee depannagewagentjes van BP voor 2.600 en 5.400 pond. Het heeft mijn stoutste dromen overtroffen”, zegt Sergeant.

Twee van de depannagewagentjes van BP brachten samen 8.000 pond op. Foto: Foto Kurt

De ondernemer uit Wevelgem is één van ’s werelds grootste verzamelaars van Matchbox-autootjes. Hij heeft er 20.000, maar bood er nu 470 aan bij het gespecialiseerde Britse veilinghuis Vectis.

“Ze zijn bijna allemaal verkocht. Ook de minder zeldzame exemplaren zijn trouwens ruim boven de geschatte waarde verkocht. Het toont hoeveel interesse er is in speelgoed. Het is een kunst waarin mensen willen investeren. Mensen onderschatten welke bedragen in die wereld rondgaan.”