Uitbraak van vogelgriep in West-Vlaams kalkoenenbedrijf

Deerlijk - In een kalkoenenbedrijf in Deerlijk, in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, is vogelgriep uitgebroken. De dieren werden geruimd en er zijn maatregelen genomen in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf, zo meldt het federale voedselagentschap FAVV vrijdag.

Het is de vierde besmettingshaard bij pluimvee in België met het H5-vogelgriepvirus sinds eind november vorig jaar. Daarnaast zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een twintigtal locaties in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik.

Er geldt al een tijdje een ophokplicht voor pluimvee en gehouden vogels, ook voor particulieren.

