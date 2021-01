Antwerp heeft nog interesse in Noorse winger Tokmac Nguen

Versterkt Antwerp zijn voorlinie de komende dagen nog met de Noor Tokmac Nguen? De 27-jarige linksbuiten is alvast in beeld bij de Great Old en bevestigt in plaatselijke media zelf dat er onderhandelingen lopen met zijn club Ferencvaros, de leider in de Hongaarse eerste klasse, over een definitieve transfer. Alleen verdient Nguen goed zijn boterham in Hongarije, dus evident is zijn dossier sowieso niet.

Na het vertrek van Benson naar PEC Zwolle is een kwaliteitsvolle extra winger dus wel altijd nog welkom op de Bosuil. En Tokmac, een voormalig Noors jeugdinternational die in Kenia geboren is, heeft zeker kwaliteiten. Hij was dit seizoen goed voor elf goals en vier assists in 28 matchen.