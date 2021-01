Federale regering zet licht op groen voor transformatiefonds van 750 miljoen euro

De regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een transformatiefonds dat 750 miljoen euro aan investeringen in de economie moet opleveren. Dat meldt premier Alexander De Croo. 500 miljoen daarvan is voorzien voor economische relance, de overige 250 miljoen gaat naar investeringen in duurzame economie.

Om de economische relance na de coronapandemie vorm te geven sprak de regering De Croo in het regeerakkoord al van de oprichting van een transformatiefonds. Dat plan kreeg vrijdag meer vorm op de regeringstafel.

Concreet zal het transformatiefonds 750 miljoen euro omvatten. Twee derde daarvan - 500 miljoen euro - gaat naar economische relance, de overige 250 miljoen is voorzien voor investeringen in de omslag naar een duurzame economie. De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal het fonds beheren.

Positie versterken

Het transformatiefonds moet in de eerste plaats de positie van Belgische bedrijven versterken. Dat kan door middel van al dan niet achtergestelde leningen of door in het kapitaal of eigen vermogen van een onderneming te stappen.

“Met het transformatiefonds bereiden we ons voor op de periode na corona”, zegt premier De Croo. “We willen de verloren tijd zo snel mogelijk goed maken. Van zodra we de economie volledig heropend hebben, moeten onze bedrijven er opnieuw staan. Dit fonds helpt hen een snelle doorstart te maken, door bijvoorbeeld de solvabiliteit te versterken, uitbreiding te ondersteunen en innovatie te financieren.” Op vlak van duurzame investeringen denkt de premier aan waterstoftechnologie of de productie van elektrische wagens. “Speerpuntdomeinen waar we vandaag al erg sterk staan”, zegt hij.

Enkele voorwaarden

Het FPIM zal voor het beheer bijgestaan worden door een onafhankelijk investeringscomité. De voornaamste garantie op ‘return on investment’ is echter de betrokkenheid van investeerders, legt De Croo uit. Ook regionale investeringsmaatschappijen zoals de PMV in Vlaanderen kunnen mee investeren. “We rekenen op een hefboomeffect van zowel institutionele investeerders, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, als private investeerders”, klinkt het.

Bedrijven die van het fonds gebruik willen maken, moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze minstens vijf voltijdse werknemers tellen en moeten de ondernemingen in kwestie een “bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie”.

De middelen van het transformatiefonds moeten samen gezien worden met de 5,9 miljard euro die België krijgt uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Een eerste ontwerp-relanceplan moet eind januari binnen zijn bij de Europese Commissie, in april moet het definitieve plan op tafel liggen.