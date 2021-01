Premier League: proefproject rond extra wissels bij hoofdblessures start op 6 februari

In de Engelse Premier League gaat vanaf 6 februari het proefproject van start waarbij teams maximaal twee extra wissels mogen doorvoeren in het geval van een hersenschudding, zo bevestigde de Premier League vrijdag. Bedoeling is om spelers te beschermen tegen blijvende schade.

Het International Football Association Board (IFAB), dat de spelregels vastlegt, had in december al zijn goedkeuring gegeven voor de proefperiode. Onder de nieuwe regel mogen clubs twee extra wissels doen in het geval van een hoofdwonde, dus ook als alle normale wissels al opgebruikt zijn. Indien een ploeg een speler wisselt die een hersenschudding heeft opgelopen, dan zal de tegenpartij het recht hebben ook een extra nieuwe kracht in te brengen, ongeacht het aantal wissels dat al is doorgevoerd. In theorie kunnen er zo maximaal vijf wissels per ploeg doorgevoerd worden. Ondanks heel wat kritiek zijn er in Engeland slechts drie vervangingen toegestaan, heel wat andere landen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis overgeschakeld op vijf wissels om zo overbelasting bij spelers tegen te gaan.

Ook in het Engelse vrouwenvoetbal start het project op 6 februari, in de FA Cup is dat vanaf de vijfde ronde, die van 9 tot 11 februari loopt. Het proefproject duurt tot het einde van het seizoen, met een mogelijkheid tot verlenging komend seizoen.