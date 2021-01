Nieuw onderzoek toont aan dat wie twee keer corona krijgt, gelijkaardige symptomen ontwikkelt

Wie twee keer besmet geraakt met het coronavirus, ontwikkelt min of meer gelijkaardige symptomen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder leiding van de universiteit van Bergen (UMons). Wie oorspronkelijk ademhalings- of spijsverteringsproblemen had, krijgt bij de tweede besmetting af te rekenen met dezelfde symptomen. Een van de enige zaken die niet systematisch opnieuw wordt aangetroffen, is het verlies van geur.

Het cohortonderzoek, gepubliceerd in de Journal of Internal Medecine, werd verricht bij 45 patiënten die twee infecties met het coronavirus doormaakten. Zij maakten ook deel uit van eerder groot Europees onderzoek naar het verlies van smaak en geur bij meer dan 9.000 COVID-19-patiënten.

Wie twee keer COVID-19 krijgt, raakt na gemiddeld 5,6 maanden opnieuw besmet. De 45 patiënten kampten aanvankelijk met een lichte of gematigde vorm van het coronavirus, en bij herbesmetting manifesteren zich geen ergere symptomen.

Achtentwintig procent van de patiënten had twee maanden na de eerste infectie geen waarneembare antilichamen meer in het bloed. Acht van de 45 patiënten was zorgpersoneel. “Dat versterkt het belang om het zorgpersoneel snel te vaccineren”, luidt het. “Zij lopen immers meer kans om opnieuw blootgesteld te worden aan het virus of aan één van zijn varianten.”

De onderzoekers weten nog niet of herbesmetting gebeurt na nieuw contact met het coronavirus, of dat het gaat om een reactivatie van het virus. “De eerste hypothese lijkt de meest waarschijnlijke”, maar dat moet nog formeel worden aangetoond door verder onderzoek.

De resultaten van de studie moeten ook nog worden bevestigd door gelijkaardige studies. De wetenschappers van de UMons sturen er wel op aan patiënten die een lichte of gematigde vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt, ook te vaccineren. Zij blijken immers niet beschermd tegen een tweede besmetting.

