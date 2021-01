Alarmdrempel al op verschillende plekken overschreden, springtij op komst en er komt nog meer regen aan

Regen, regen en nog wat smeltende sneeuw. Het wordt de komende dagen nat en dat zijn we eigenlijk niet meer gewoon. Nochtans is wat er vandaag uit de lucht valt, ons ‘spaarpotje’ voor de zomer. “Eigenlijk hebben we een 13de of ondertussen al een 14de maand nodig om onze reserves aan te vullen”, zegt weerman Frank Deboosere.