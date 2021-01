Moderna levert vijfde minder vaccins tijdens eerste week van februari

In de eerste week van februari levert het Amerikaanse farmabedrijf Moderna zowat 20 procent minder coronavaccins aan België dan eerder gepland. Dat bevestigt het geneesmiddelenagentschap FAGG vrijdag. Terwijl aanvankelijk 31.200 doses werden verwacht, krijgt ons land er 25.200.

Het FAGG vernam vrijdagochtend dat er ongeveer 20 procent minder vaccins van Moderna geleverd worden in de week van 1 februari. “We hebben verder nog geen informatie ontvangen over de impact op toekomstige leveringen.” In januari leverde Moderna twee keer coronavaccins aan België: één lading van 8.400 en één van 13.200 doses.

LEES OOK. Haalt nieuwste vaccin de vaccinatiecampagne uit het slop? Vijf redenen waarom experts enthousiast zijn (+)

“Dit lijkt een Europees probleem te zijn, aangezien in andere EU-lidstaten dezelfde daling is gemeld”, aldus het FAGG. Zo berichtte het Italiaanse persbureau Ansa eerder op vrijdag al dat Italië in de tweede week van februari eveneens een vijfde minder vaccins van Moderna geleverd zou krijgen. In plaats van de geplande 166.000 doses ontvangen de Italianen er dan 132.000.

De vertraging in de leveringen van Moderna komt boven op de leveringsproblemen bij concurrenten AstraZeneca en Pfizer/BioNTech. AstraZeneca kondigde vorige week onverwacht aan dat het de komende tijd maar een kwart van de voorziene dosissen van zijn coronavaccin kan leveren, Pfizer liet midden januari weten dat het zijn leveringen tijdelijk moest terugschroeven om de productiecapaciteit te kunnen verhogen.

“Vanaf 1 februari lijkt de situatie met Pfizer zich echter te hebben gestabiliseerd, met een terugkeer naar het geplande aantal doses”, zegt het FAGG.

LEES OOK. Nieuwe vaccinspeler komt eraan: Novavax 89 procent doeltreffend tegen corona (+)