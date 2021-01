Parlement van Portugal legaliseert euthanasie

Het Portugese parlement heeft vrijdag een wet goedgekeurd die “medisch begeleid sterven” toelaat. Daarmee wordt het katholieke Portugal het vierde land van Europa dat euthanasie legaliseert, wanneer de wet van kracht wordt.

Het tekst, die met 136 stemmen voor, 78 tegen en vier onthoudingen werd goedgekeurd, zal aan de conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa voorgelegd worden, die hem kan afkondigen, hem ter analyse aan het Grondwettelijk Hof kan voorleggen of zijn veto kan stellen.

Het wetsontwerp werd goedgekeurd dankzij een meerderheid van stemmen van de socialistische partij PS (Partido Socialista), van sommige parlementsleden van de centrumrechtse partij PSD (Partido Social Democrata), de stemmen van het Links Blok (uiterst links) en de partij voor de dieren PAN.

Verscheidene teksten ten gunste van euthanasie waren in februari vorig jaar al door een meerderheid van de volksvertegenwoordigers goedgekeurd. De wet, die deze voorstellen bijeenbrengt, bepaalt dat alleen meerderjarige Portugezen die in het land verblijven en in een “toestand van extreem lijden verkeren, getroffen door onomkeerbare letsels of een ongeneeslijke ziekte”, een beroep kunnen doen op medische begeleide zelfdoding.