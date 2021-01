Hoe Real Madrid zich beetje bij beetje opmaakt voor superbod op Kylian Mbappé: “Maar Courtois is onaantastbaar”

Waar speelt Kylian Mbappé volgend seizoen? Het is een vraag die tegenwoordig veelvuldig gesteld wordt. En er lijken slechts twee antwoorden mogelijk: PSG en… Real Madrid.

De interesse van De Koninklijke in de 22-jarige Franse aanvaller is al lang geen geheim meer. En is niet meer dan logisch. Mbappé brak tot nu toe zowat alle belangrijke records qua doelpunten en assists op jonge leeftijd, hij is een megaster én zijn contract bij PSG loopt eind 2022 af.

Volgens sportief directeur Leonardo, die ook Neymar langer aan de Franse kampioen binden, was de club “op de goede weg” om Mbappé een nieuw contract te laten tekenen. “Als ik bijteken, dan ga ik hier nog wel even rondlopen”, aldus de Fransman. “Ik ga binnenkort een beslissing nemen.”

Maar tot dusver is dat er nog niet van gekomen en dus duiken de geruchten over een vertrek naar Spanje weer op.

Slechte vooruitzichten

Bij AS kopten ze eerder deze week dat Real via uitleenbeurten en verkochte spelers 102 miljoen euro ophaalde om te spenderen aan Mbappé. Zoals Achraf Hakimi naar Inter, Sergio Reguillon naar Tottenham en Martin Ödegaard naar Arsenal.

“Elke euro is van kapitaal belang op dit moment voor Real”, klinkt het. “Volgens de meest recente vooruitzichten zal de club een verlies van 91 miljoen euro moeten incasseren als gevolg van de coronapandemie. De club hoopt dat de voorgestelde inperking van de salarissen en nieuwe verkopen die voorspelling wat kan indijken, terwijl het bang afwacht of het de een potentiële transfer van Kylian Mbappé komende zomer kan bekostigen.”

Ook bij Marca weten ze dat de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois alles in het werk stelt om de Franse ster richting Madrid te halen. “Kylian Mbappé is komende zomer in zicht”, klinkt het. “Real is klaar om hun move te maken voor de aanvaller, hoewel ze weten dat het niet simpel zal zijn.”

Marca stelt dat PSG aast op de transfervrije Lionel Messi en dat de Franse landskampioen dus zelf alle financiële middelen kan gebruiken. “PSG heeft twee opties. Of ze laten Mbappé bijtekenen. Of ze doen dat niet en verkopen hem voor 150-160 miljoen euro. In theorie heeft Real momenteel 125 miljoen euro om transfers mee te doen, maar ze gaan dit jaar veel minder binnen brengen dan in een normaal jaar. Er moeten dus spelers verkocht worden.”

Volgens de Spaanse krant weet Real van gesprekken met Leonardo dat PSG geïnteresseerd is in Vinicius Junior en Thibaut Courtois. “Maar de Belgische doelman is geen speler waarover ze nog maar willen spreken”, klinkt het. “Vinicius kan wel betrokken worden in gesprekken voor Mbappé. Andere spelers die PSG wil, zijn Raphael Varane en Casemiro. Qua salaris verdient Mbappé trouwens slechts de helft van wat Neymar krijgt, 18 miljoen euro per jaar. Hij zou dus meteen de beste betaalde speler van De Koninklijke worden.”