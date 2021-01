China vreest gevolgen van reisplannen in strijd tegen corona. Maar hoe hou je één miljard personen in hun kot?

Het is ondertussen zo klaar als een klontje: reizen geeft het coronavirus vleugels. In China zit men met die wetenschap in het achterhoofd met een ei in de broek. Het Lentefestival is er begonnen, de lange aanloop naar het Chinees Nieuwjaar en het moment om vakantie te nemen of de familie te bezoeken. Er worden 1,7 miljard reizen verwacht, ondanks nieuwe besmettingen. De overheid trekt dan ook alle registers open om mensen toch in hun kot te houden. Vooral met cadeautjes.