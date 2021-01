Mobiele testteams vanaf maandag inzetbaar in elke Vlaamse provincie

Bij uitbraken van COVID-19 in organisaties of buurten moet het mogelijk zijn om na een risico-inschatting snel en breed te testen. Mobiele testteams maken dat mogelijk als dat via de gewone testcentra niet georganiseerd kan worden. Vanaf maandag 1 februari is er in elke Vlaamse provincie zo’n mobiel testteam inzetbaar, meldt het agentschap Zorg & Gezondheid vrijdagavond.

In de huidige epidemiologische situatie leeft het risico op een derde golf, mede door het toenemende aantal besmettingen met varianten van het COVID-19-virus die besmettelijker blijken te zijn. “Dat maakt het noodzakelijk om bij besmettingen in bijvoorbeeld scholen, bedrijven, residentiële (zorg)voozieningen of wijken het clusteronderzoek te kunnen doen met snelle en grootschalige testrondes”, legt Joris Moonens van Zorg & Gezondheid uit. “Zo’n testronde kan een zware belasting beteken voor de medisch verantwoordelijken en de testcentra in de regio. Een mobiel testteam kan dan een oplossing bieden.”

LEES OOK. Testbus ontdekt meeste besmettingen met coronavirus bij kinderen tussen 5 en 12 jaar, Vandenbroucke spreekt van “bemoedigend rapport”

(Lees verder onder de foto)

Foto: Jan Van der Perre

750 tests

In elke Vlaamse provincie zal vanaf volgende week zo’n testteam inzetbaar zijn. In de provincie Antwerpen was al een mobiel testteam van het UZ Antwerpen uitgerust en inzetbaar. De voorbije weken werd het team ingezet voor verschillende grote testrondes in scholen, ook buiten de provincie Antwerpen. Het testteam van UZAntwerpen is intussen uitgebreid om ook de provincie Limburg te bestrijken.

Ook het UZGent heeft een mobiel testteam klaar staan, dat inzetbaar is in Oost- en West-Vlaanderen. Het UZ Leuven voorziet vanaf maandag een mobiel testteam voor de provincie Vlaamse-Brabant.

De mobiele testteams moeten elk in staat zijn minimum 750 testen per dag af te nemen. Ze kunnen opgeroepen worden door de medisch verantwoordelijke van de organisatie waar de testen moeten gebeuren, na overleg met de medisch verantwoordelijke van de zorgraad en na het maken van een risico-analyse, waarvoor ook het advies van Zorg en Gezondheid gevraagd kan worden.

De mobiele testteams worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. Die voorziet een subsidie van 12.210,00 euro voor de uitrusting van een mobiele testtruck en 14.040 euro per maand, met een maximum van 56.160 euro, voor de werking. De afname van de testen zelf wordt door het RIZIV gefinancierd, analoog aan de financiering van de gewone test- en triagecentra.

LEES OOK. Nieuw rapport van virologen schetst somber beeld over Britse coronavariant: “We moeten alle scenario’s voorbereiden” (+)