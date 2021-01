Italiaanse ‘bad boy’ Antonio Cassano onthult op welke “walgelijke” manier hij 14 kilo (!) bijkwam bij Real Madrid

Antonio Cassano is een graag geziene gast in de Italiaanse televisiestudio’s, waar hij bij Sky Italia regelmatig zijn visie mag geven over de Serie A. Of nog eens een leuk verhaaltje mag vertellen.

Cassano won in zijn carrière één Italiaanse titel, één Spaanse titel en twee keer de Italiaanse supercup. De spits droeg 39 keer het shirt van de nationale ploeg en scoorde daarin tien goals.

Maar zijn loopbaan had nog veel grootser kunnen zijn want Cassano schoot als een komeet de lucht in bij Bari en werd al snel de aanvalspartner van Francesco Totti bij AS Roma, dat 31 miljoen euro betaalde voor de aanvaller. Nadien trok hij, voor 5 miljoen, naar Real Madrid maar in Spanje hield Cassano het slechts anderhalf jaar en 29 wedstrijden vol. In 2008 keerde hij terug naar zijn vaderland om drie jaar voor Sampdoria te gaan spelen. Nadien volgden nog periodes bij AC Milan, Internazionale en Parma. Intussen is Cassano met pensioen.

Foto: EPA

De reden dat het fout liep bij Real deed hij tijdens een gesprek met Fabio Cannavaro en Christian Vieri fijntjes uit de doeken.

“Bij Real Madrid raakte ik eerst twaalf kilo kwijt. Toen kwam jij en vlogen de kilo’s er weer aan”, lachte Cassano richting Cannavaro. “Nutella was een van de sponsors van de club en dus kregen we elke maand een pot van vijf kilo opgestuurd. Op zeven maanden tijd kwam ik veertien kilo bij. Ik at die choco rechtstreeks uit de pot, met lepel en al. Het interesseerde me niks. Het was walgelijk.”

Onder andere de harde aanpak van trainer Fabio Capello kon Cassano niet smaken. “Toen Capello kwam, scoorde ik twee keer in twee wedstrijden. Ik voelde me de koning te rijk. Maar daarna verving hij mij in de Champions League tegen Lyon al in de eerste helft. Vervolgens kregen we ruzie en zette hij mij uit het team.”