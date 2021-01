Viroloog Johan Neyts over AstraZeneca-vaccin? “Het zal niet iedereen beschermen”

De afgelopen coronaweek stond in het teken van het steekspel tussen AstraZeneca en Europa. Ondertussen sprak het Europees Geneesmiddelenbureau zich vrijdag dan toch positief uit over het vaccin. Toch waren er een tijdlang twijfels. Hoe zit het nu eigenlijk met het AstraZeneca-vaccin? We vragen het aan viroloog Johan Neyts (KU Leuven).