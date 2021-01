Woelwater Mbaye Diagne moet ex-club van Romelu Lukaku in Premier League houden: “Hopen dat hij zich snel thuisvoelt”

Bij Club Brugge gooide hij al zijn ruiten zelf in, maar in Engeland lijken ze nog te hopen op een heropleving van Mbaye Diagne. De Senegalese spits speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis bij West Brom.

Het verhaal van de 29-jarige Diagne is intussen bekend. Diagne werd vorig seizoen door Galatasaray uitgeleend aan de Belgische landskampioen, maar na een penaltydrama tegen PSG had trainer Philippe Clement er genoeg van. Diagne haalde een paar keer uit naar blauw-zwart en keerde na een voetballoze periode terug naar de Turkse topclub, die hem eigenlijk kwijt wilde.

Maar dit seizoen lijkt Diagne, die in ons lans ook voor Lierse en Westerlo speelde, weer voor een groot deel zichzelf. In vijftien competitiewedstrijden deed hij toch al negen keer de netten trillen voor de club uit Istanboel, die momenteel derde staat in de Süper Lig. Maar in de topper tegen leider Besiktas pakte Diagne rood en toen al waren er geruchten over een nieuwe uitleenbeurt.

West Bromwich Albion stelde de spits vrijdagavond met veel trots voor. Bij de ex-club van Romelu Lukaku (goed voor 17 goals en 7 assists in 2012-2013) werd ook de naam van Christian Benteke genoemd, maar die moest het dus afleggen tegen Diagne.

West Brom zou volgens Sky Sports ook een aankoopoptie hebben bedwongen. Trainer Sam Allardyce, die in december werd aangesteld, had van een nieuwe spits een prioriteit gemaakt aangezien zijn ploeg voorlaatste staat in de Premier League en nog maar vijftien keer kon scoren.

“Doelpunten maken is het moeilijkste in het voetbal”, klinkt het bij de Engelse club. “We hebben het gevoel dat Mbaye met vertrouwen speelt doordat hij al wat goals kon maken en dat dit zal overslaan op de spelersgroep. Iemand in januari halen, is altijd moeilijk. Maar we hopen dat Mbaye zich hier snel thuis zal voelen. Ik denk dat hij een speler is die onze fans graag zullen bezig zien.”